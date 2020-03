Coincé à Mexico, il appelle le fédéral à respecter ses promesses

Courtoisie, Julio Cesar Olazagasti Viscaya

Jérôme Blanchet-Gravel et sa femme Rosario Antonio Gabriel ont uni leurs destinées le 22 février dernier. Le couple demande maintenant au gouvernement fédéral d’honorer son engagement de permettre aux familles immédiates de ressortissants canadiens d’entrer au pays. «C’est impossible que je revienne seul au pays en laissant ma femme ici», confie M. Blanchet-Gravel, de plus en plus inquiet pour sa sécurité alors que les tensions augmentent à mesure que la crise de la COVID-19 gagne le Mexique.