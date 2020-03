COVID-19: trois nouveaux décès à Toronto

La plus grande ville du Canada, Toronto, a annoncé trois nouveaux décès liés à la COVID-19 mercredi.

• À lire aussi: Le cap des 3200 cas dépassé au Canada, 30 morts

La Ville Reine, qui est l'épicentre de la pandémie en Ontario – la deuxième province la plus touchée par le coronavirus derrière le Québec –, compte désormais 319 patients atteints de la maladie, a annoncé la responsable de la santé publique de la Ville, la Dre Eileen de Villa.

«Ce virus se répand dans notre ville. Je vous implore de rester à la maison. Lorsque vous ne le faites pas, vous mettez à risque vos parents, grands-parents et les gens aux prises avec des maladies chroniques», a plaidé la Dre de Villa.

Le message semble toutefois avoir du mal à passer à Toronto. Mardi, 51 bars et restaurants ont dû être visités par les autorités et certains ont dû être sanctionnés pour non-respect des règles de quarantaine.

La Ville a aussi annoncé la fermeture de tous ses terrains de jeu afin d'éviter les rassemblements.

«Vous pouvez être infecté par la COVID-19 et ne pas le savoir. Ça prend de cinq à six jours avant de ressentir des symptômes, et parfois jusqu'à 14 jours», a rappelé la Dre Eileen de Villa.

«Nous avons encore du temps pour ralentir la propagation du virus, mais notre fenêtre se referme», a-t-elle ajouté en enjoignant ses concitoyens à demeure à la maison.