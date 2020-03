De précieux conseils pour boucler votre fin de mois

La pandémie est en train de gruger vos économies et vous vivez peut-être comme 34% des Québécois d’une paye à l’autre. Que faire pour boucler votre fin de mois, nourrir votre famille et vous en sortir sans entacher votre cote de crédit et trop vous endetter. Voici les conseils de la chroniqueuse financière Emmannuelle Gril.

1. Il faut revenir à la base et faire son budget. On devrait le faire en tout temps, mais particulièrement en ce moment quand on ne sait pas de quoi sera fait demain.

2. Évaluez les nouveaux montants de revenus que vous allez toucher. Si vous êtes admissibles à l’assurance-emploi, vous devriez toucher environ 55% de votre revenu.

3. Il y aussi toutes les allocations gouvernementales dont vous pourriez bénéficier: celles pour enfants et la TPS seront bonifiées.

4. Votre municipalité vous offrira peut-être un petit répit, car plusieurs ont annoncé le report du versement des taxes municipales. Informez-vous.

5. Les deux paliers de gouvernement reportent le paiement des impôts sans pénalité ni intérêt. Voilà autre petit coup de main pour vous contribuables.

6. Appelez impérativement votre institution financière. C’est du cas par cas pour le remboursement de l’hypothèque, de la marge de crédit et des prêts personnels.

7. Concernant les cartes de crédit, renseignez-vous, c'est important. Il n y aura probablement pas de possibilité de reporter le paiement, mais au cas où.

8. Vous pouvez aussi prendre une entente de paiement avec Hydro-Québec pour réussir plus facilement à payer votre facture d’électricité.

9. Attention aussi au magasinage en ligne, il est facile de dépenser quand on est confiné et que l’on s’ennuie et vos achats s’en vont directement sur votre carte de crédit.

10. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête.

