Fin de saison hâtive au Théâtre du Rideau Vert

Les portes se referment sur le Théâtre du Rideau Vert. La pandémie de coronavirus force ses dirigeants à mettre fin hâtivement à la présente saison de ce lieu de culture montréalais.

Il sera donc impossible d'assister à l'une ou l'autre des nombreuses représentations de la pièce «Vania et Sonia et Macha et Spike» prévues du 5 mai au 6 juin. Idem pour les rendez-vous associés au spectacle «Mademoiselle Julie» qui sont passés dans le tordeur la semaine dernière.

En mars, Nathalie Mallette avait été appelée à remplacer Valérie Blais dans «Vania et Sonia et Macha et Spike». Elle devait ainsi effectuer son retour sur la scène du Rideau Vert après 30 ans d'absence. Christian Bégin, Alex Bergeron, Anne Casabonne, Sylvie Léonard et Rebecca Vachon allaient jouer à ses côtés.

Quant à «Mademoiselle Julie» – pour laquelle Magalie Lépine-Blondeau, David Boutin et Louise Cardinal avaient été choisis –, elle a été annulée peu de temps avant sa première. Les amateurs de théâtre ont toutefois pu se rabattre sur sa diffusion à la radio.

Les détenteurs de billets pour ces deux pièces sont priés de les conserver jusqu'à ce que le personnel du Rideau Vert les contacte et leur fasse part des différentes options qui s'offrent à eux.

L'automne marquera l'arrivée de la prochaine programmation du théâtre de la rue Saint-Denis. Les détails seront dévoilés plus tard.