Le coronavirus pourrait devenir saisonnier, prévient un expert américain

Il est probable que la COVID-19 puisse revenir selon des cycles saisonniers, a prévenu mercredi un expert américain, soulignant le besoin urgent de trouver un vaccin et des traitements efficaces.

Directeur de l'institut national des maladies infectieuses, Anthony Fauci a relevé lors du point-presse quotidien de la «task force» de la Maison-Blanche que le coronavirus commençait à se répandre dans les pays de l'hémisphère sud, où l'hiver arrive.

«S'ils connaissent une épidémie importante, il nous sera indispensable d'être prêts à faire face à un deuxième cycle», a mis en garde l'expert.

«Cela rend encore plus importante la nécessité de développer un vaccin, de le tester rapidement et de faire en sorte qu'il soit prêt et disponible pour ce prochain cycle», a-t-il ajouté.

Deux essais cliniques sont actuellement en cours en Chine et aux États-Unis pour des vaccins qui pourraient ne pas être sur le marché avant un an ou un an et demi.

Des traitements sont également à l'étude - de nouveaux médicaments et d'autres, déjà existants, comme les antipaludéens chloroquine et hydroxychloroquine.

Le Dr Fauci a laissé entendre que la COVID-19 se portait mieux par temps froid que dans un climat chaud et humide, faisant écho à une étude préliminaire chinoise allant dans ce sens.

Cela s'expliquerait par le fait que les gouttelettes expulsées par les malades subsistent plus longtemps à l'air libre dans le froid, et que les défenses immunitaires sont affaiblies en hiver.

Autre explication potentielle: les virus se dégradent plus rapidement sur des surfaces chaudes, la couche de gras protectrice qui les enveloppe séchant plus rapidement.

Des taux d'infection réduits ne sont pas pour autant synonymes d'éradication du virus. Près de 2500 cas de coronavirus ont ainsi été recensés en Australie, qui a déploré 8 morts jusqu'ici.