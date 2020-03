Les leçons d'une autre pandémie, la tuberculose

Avec plus de 300 000 morts déjà cette année et un quart de l'humanité contaminée, cette autre pandémie ne montre aucun signe d'essoufflement. Pourtant, contrairement au nouveau coronavirus, la tuberculose, qui sévit depuis des centaines d'années, est curable.

À l'occasion de la Journée internationale contre la tuberculose cette semaine, les experts mettent en garde: les très nombreux survivants de la tuberculose, qui souffrent de séquelles pulmonaires, sont particulièrement à risque face au Covid-19.

Cette maladie, latente chez un quart de la population mondiale, contamine environ 10 millions de personnes chaque année, et plus de 1,2 million en meurent, même si elle a été déclarée en 1993 urgence de santé publique par l'Organisation mondiale de la Santé.

Mais alors que ce sont surtout les populations les plus pauvres qui sont touchées, la maladie n'est pas forcément la priorité des politiques.

Selon les experts, les systèmes de santé à travers le monde pourraient pourtant tirer des leçons de la lutte contre la tuberculose, contre laquelle il existe un vaccin et un test de diagnostic qui ne prend que quelques minutes.

Volonté politique

«Nous savons ce qui marche contre le Covid-19 grâce à notre expérience et aux outils que nous avons utilisés contre la tuberculose: contrôle de l'infection, tests à grande échelle, traçage des contacts», explique Jose Luis Castro, directeur général de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires.

«La prévention de toute maladie nécessite une volonté politique -- et la prévention reste l'outil le plus important contre le Covid-19», ajoute-t-il.

Le nouveau coronavirus est responsable officiellement de plus de 19 000 morts dans le monde. Les gouvernements du monde entier ont pris des mesures sans précédent de confinement pour ralentir sa progression.

«Avec la tuberculose, nous avons eu du mal avec la recherche et les investissements pour mettre au point des outils de diagnostic fiables et de meilleurs traitements, mais on y est arrivé», commente Grania Brigden, de l'Union contre la tuberculose.

«Cela montre que quand il y a une volonté politique, des choses peuvent se produire, et malheureusement, pour la tuberculose, la volonté politique a toujours été un problème», dit-elle à l'AFP.

Dans plusieurs pays en première ligne dans la lutte contre la tuberculose, les services de traitement et de test sont perturbés par le Covid-19 qui pèse de tout son poids sur les systèmes de santé.

La nouvelle épidémie a aussi mis à mal les chaines d'approvisionnement des médicaments et des équipements utilisés pour traiter d'autres maladies, comme les masques et les antibiotiques.

Et l'inquiétude d'une propagation du nouveau coronavirus notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où les systèmes de santé sont fragiles, inquiète la communauté médicale.

«Les personnes infectées par la tuberculose, le VIH ou d'autres maladies infectieuses, ainsi que les prisonniers, les migrants, et les gens vivant dans la pauvreté risquent d'avoir encore moins accès aux soins», souligne l'Union contre la tuberculose.

«J'espère que cette situation (l'épidémie de coronavirus) permettra de comprendre que la santé mondiale est importante et que nous devons protéger les plus vulnérables et à risque, en dehors de nos propres bulles», a souligné Brigden.