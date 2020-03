L’OMS salue le «sacrifice» des organisateurs des Jeux olympiques

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a remercié mercredi le Premier ministre japonais et le Comité international olympique pour le «sacrifice» qu'ils ont consenti en reportant la veille les Jeux olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus.

• À lire aussi: Les JO de Tokyo reportés

• À lire aussi: COVID-19: les ravages de la maladie sur un athlète

«Je remercie le Premier ministre Shinzo Abe et les membres du CIO de faire ce sacrifice pour protéger la santé des athlètes, des spectateurs et des officiels», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse.

Saluant une décision «difficile mais sage», le chef de l'OMS a dit «attendre avec impatience les Jeux olympiques et paralympiques de l'an prochain, qui seront, nous l'espérons, une plus grande et plus belle célébration de notre humanité partagée.»

«Le report des Jeux a été décidé entièrement et seulement par le CIO et le gouvernement japonais», a assuré le directeur des urgences sanitaires de l'OMS Michael Ryan, «mais nous soutenons pleinement cette décision.»

Les remerciements du docteur Ghebreyesus interviennent au lendemain de l'annonce du report des JO, une première en temps de paix dans l'ère moderne.

Programmés du 24 juillet au 9 août 2020, il se dérouleront en 2021 «au plus tard» à l'été. La décision du CIO et de l'organisation japonaise est survenue après plusieurs jours de pression de la part d'athlètes, de fédérations et de comités olympiques.