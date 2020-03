Nos experts répondent à vos questions sur la COVID-19

La maladie à coronavirus continue de susciter bon nombre de questions, particulièrement sur ses effets sur la santé.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Pourquoi l'Ordre des pharmaciens n'autorise pas 60 jours de médicaments pour éviter la livraison excessive ou la présence en pharmacie?» - Carole

«On ne veut pas déplacer l’inventaire. Les pharmaciens gèrent leur inventaire en fonction de ces 30 jours. L’Ontario a aussi ramené à 30 jours.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à l’émission «La Joute»

«Que recommande-vous comme produits essentiels de pharmacie à avoir à la maison en cas d'infection?» - Annie

«Un thermomètre et de l’acétaminophène pour bien soulager la fièvre. Ce sont vraiment les deux produits essentiels. Sinon, du savon, de l’alcool et de l’eau de Javel.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à l’émission «La Joute»

«Quel est le danger d'aller laver nos vêtements dans une buanderie commune dans un immeuble à logements?» - Danielle

«Essayez de concentrer votre lavage pour y aller le moins souvent possible et bien vous désinfecter les mains après.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à l’émission «La Joute»

«Une personne de 66 ans atteinte de Lupus érythémateux et médicamentée pour cette maladie est-elle plus à risque qu'une autre?» - Cindy

«Il n’y a pas plus de dangers qu’avant avec ce médicament pour vous.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à l’émission «La Joute»

«Est-ce que le service à l'auto est sécuritaire?» - Suzanne

«C’est mieux qu’un restaurant, mais on a quand même un contact. On essaie de ne pas le faire deux fois par jour, sept jours semaine. Si c’est exceptionnel, c’est permis.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à l’émission «La Joute»

«Une personne qui a la COVID-19 est-elle immunisée pour le futur? Si oui, aura-t-elle besoin de recevoir le vaccin lorsqu'on en aura trouvé un?» - Louise

«On n’a pas de réponse absolue. Les gens qui l’ont eu sont immunisés pour les quelques semaines qui suivent, mais on ne sait pas s’il va y avoir un facteur saisonnier.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à l’émission «La Joute»