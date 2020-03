Planter fruits et légumes au temps de la COVID-19

S’il est difficile de s’approvisionner en graines et en plantes en pleine quarantaine, cela ne veut pas dire qu’il faut mettre une croix sur les activités printanières pour autant.

L’horticultrice et «conteuse en herbe» Marthe Laverdière, connue pour ses capsules humoristiques, y est allée d’une vidéo explicative sur la page Facebook des serres Li-Ma pour expliquer à sa clientèle comment «trouver la graine à la source».

À la question : «Comment planter fruits et légumes si on n’a pas de graines?», Marthe Laverdière répond : «Va dans ton réfrigérateur, sors des piments et des tomates et va chercher les graines qui sont là-dedans!»

Cette dernière propose tout simplement de défaire les quelques graines d’un piment ou d’une tomate, pour ne nommer que ces aliments, et les planter dans un plat contenant de la terre. Il peut s’agir de n’importe quel plat, pourvu que celui-ci ait des trous au fond.

Une fois les graines semées, il suffit d’arroser la terre et de poser une pellicule plastique sur le dessus et ce, jusqu’à ce que les graines germent.