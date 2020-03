Suspension du transport maritime de passagers: Les Îles-de-la-Madeleine coupées du reste du monde

Dans la foulée des mesures prises pour combattre la pandémie de la COVID-19, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé la suspension temporaire du transport maritime des passagers entre le Québec et les Îles-de-la-Madeleine.

Le dernier voyage comprenant des passagers se fera samedi.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, se dit satisfait de cette annonce.

«Pour nous, l’élément central était de s’assurer qu’il y ait un continuum dans la chaîne d’approvisionnement des îles par voie maritime et aujourd’hui, on arrive avec une annonce qui nous garantit ce volet-là, en plus de nous assurer que s’il y avait des citoyens qui auraient besoin, pour des raisons médicales, d’emprunter la traverse maritime, il serait autorisé à le faire, autant du côté de Québec que du côté de l’Île-du-Prince-Édouard», a-t-il déclaré.

Air Canada a également annoncé qu’elle suspendait ses liaisons aériennes avec les Îles-de-la-Madeleine de 1er au 30 avril.