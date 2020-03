Transport en commun: le mois d'avril remboursé

Les utilisateurs du transport en commun dans le Grand Montréal qui ont acheté un abonnement annuel devraient pouvoir se faire rembourser pour le mois d'avril.

Le prélèvement du paiement s'était fait de façon automatique entre le 11 et le 15 mars, comme c'est le cas chaque mois. C'est pendant cette période que le gouvernement a commencé à annoncer, graduellement, les mesures de plus en plus strictes en lien avec la pandémie de COVID-19.

Plusieurs utilisateurs ont alors demandé un remboursement, puisqu'ils n'avaient plus à se déplacer pour le travail. L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a confirmé au «24 Heures» qu'elle comptait reverser les prélèvements d'ici la fin du mois de mars.

Ce reversement du prélèvement du mois d'avril sera effectué pour les abonnées des programmes OPUS + et OPUS à l'année.

«Nous recommandons fortement aux usagers d’éviter [d'annuler leur abonnement annuel] puisque nous travaillons sur la possibilité d’effectuer un renversement du prélèvement de mars sans résiliation qui permettrait aux abonnés de maintenir leur privilège lié à l’abonnement», a expliqué un porte-parole de l'ARTM, Simon Charbonneau.

Par exemple, un abonné au service annuel avec le transporteur exo ne perdrait pas son statut et pourrait toujours avoir droit à son 12e mois gratuit.

L'ARTM devrait annoncer plus d'informations à ce sujet dans les prochains jours.