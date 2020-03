Un cas de coronavirus dans un centre de distribution Provigo et Maxi

Un employé du centre de distribution de Provigo et Maxi à Boucherville a contracté le coronavirus, tandis que 18 personnes qui ont travaillé spécifiquement avec lui ont été placées en isolement et surveillent l’apparition des symptômes.

L’employé manœuvrait un chariot élévateur dans un entrepôt et a effectué sa dernière journée de travail le 14 mars dernier.

Ses derniers quarts de travail ont été passés en revue, a expliqué la directrice des communications pour Loblaws au Québec, Johanne Héroux.

«Un certain nombre de mesures pour protéger nos collègues de l’entrepôt, notamment en retirant l’équipement qu’il utilisait afin de le nettoyer en profondeur et en assainissant les allées et toutes les zones communes», a assuré Mme Héroux.

Pour la suite des choses, la compagnie Loblaws dit travailler étroitement avec les autorités de la Santé publique afin d’obtenir plus de détails.