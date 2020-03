2000 $ par mois du fédéral : toutes les réponses à vos questions

Le gouvernement fédéral a annoncé hier une aide financière jamais vue de 2000 $ par mois pour les travailleurs qui sont victimes de la pandémie de COVID-19. Ce programme s’appelle Prestation canadienne d’urgence (PCU). Mais le diable est dans les détails. Beaucoup de gens qui ont perdu seulement une partie de leurs revenus ne sont pas admissibles, avons-nous découvert. Qui y a droit ? Comment s’y inscrire ? Quand recevrez-­vous l’argent ? Voici les réponses à vos questions.

QUI?

Qui y a droit?

- Les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19 (salariés, contractuels et travailleurs autonomes)

- Les travailleurs qui sont tombés malades

- Les travailleurs en quarantaine

- Les travailleurs qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID‐19

- Les parents qui doivent cesser de travailler pour s’occuper d’enfants malades

- Les parents qui doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies

- Les travailleurs qui ont toujours un emploi, mais qui ne reçoivent aucun revenu en raison d’interruptions du travail causées par la COVID‐19

- Les Canadiens dont les prestations d’assurance‐emploi prennent fin avant le 3 octobre 2020 et qui ne sont pas en mesure de retourner au travail à cause de la COVID-19 (vous pourrez présenter une demande de Prestation canadienne d’urgence une fois que vos prestations d’assurance‐emploi prendront fin)

Faut-il avoir gagné un certain montant avant la pandémie pour y être admissible?

Oui. Il faut avoir gagné au moins 5000 $ en 2019 ou au cours des 12 derniers mois, quelle que soit la source légale de revenus.

Quand faut-il avoir cessé de toucher son salaire pour profiter du programme?

Peu importe, tant que la perte d’emploi ou de revenu est liée à la COVID-19.

Les travailleurs autonomes sont-ils également visés?

Oui, les travailleurs autonomes, tout comme les salariés et les contractuels, sont admissibles à ce programme d’aide.

Ceux qui sont sur le Régime québécois d’assurance parentale dont le congé achève et dont l’employeur a fermé ses portes à cause de la COVID-19 y ont-ils droit?

Oui, ces personnes auront également droit au programme.

Et les étudiants?

Ils peuvent en bénéficier s’ils sont âgés de 15 ans et plus et qu’ils ont gagné au moins 5000 $ l’année précédente.

Les étrangers peuvent-ils en bénéficier?

Les citoyens étrangers qui ont obtenu un Programme vacances-travail (PVT) sont admissibles.

Qu’arrive-t-il aux jeunes qui ont gagné plus de 5000 $ au cours de l’année précédente, mais qui vivent chez leurs parents?

Ils sont également admissibles à recevoir les 2000 $ par mois.

Si j’ai conservé mon lien d’emploi, mais que mes revenus ont diminué à cause de la crise, suis-je admissible?

Pas dans tous les cas. Le programme est divisé par tranches de quatre semaines. Pour bénéficier de prestations, il faudra démontrer qu’on ne touche absolument aucun revenu pendant une période minimale de 14 jours consécutifs à l’intérieur de chaque tranche de quatre semaines. On peut par contre toucher des revenus les autres jours.

Cela signifie qu’un travailleur qui cumulait deux emplois à temps partiel et qui perd l’un d’eux à cause de la COVID-19 n’est pas admissible.

Si mon conjoint a encore son salaire, est-ce que cela a un effet sur ma demande?

Non. Vous avez quand même droit aux 2000 $ par mois.

J’ai déjà fait une demande d’assurance-emploi. Suis-je admissible ?

Oui, si vous avez fait une demande après le 15 mars. La Prestation canadienne d’urgence remplacera alors l’assurance-emploi que vous deviez recevoir. Vous n’avez pas besoin de faire une nouvelle demande. Votre demande actuelle sera convertie en demande pour la PCU.

Si vous avez fait votre demande avant le 15 mars, il faudra attendre que vos prestations d’assurance-­emploi soient échues. Vous pourrez par la suite être admissibles à la PCU.

Si je touche aussi l’Allocation canadienne pour enfants, est-ce que j’ai tout de même droit à cette aide?

Oui. L’Allocation canadienne pour enfants sera d’ailleurs bonifiée de 300 $ par mois par enfant à partir du mois de mai.

Si je touche déjà de l’assurance-emploi, vais-je recevoir les 2000 $ par mois?

Pas immédiatement. Vous devrez attendre que vos prestations d’assurance-emploi soient échues. Les deux montants ne sont pas cumulatifs.

La nouvelle Allocation de soins d’urgence de 900 $ toutes les deux semaines pour les nouveaux chômeurs existe-t‐elle encore?

Non. Le nouveau programme annoncé hier remplace l’Allocation de soins d’urgence.

Y a-t-il une limite au nombre de chèques par ménage?

Non. Si cinq personnes qui habitent dans le même ménage remplissent les critères, elles peuvent toutes recevoir les 2000 $ par mois.

Est-ce que j’aurai droit à 2000 $ par mois même si je gagnais moins que cette somme avant de perdre mes revenus?

Oui, vous recevrez 2000 $ par mois si vous avez gagné au moins 5000 $ au cours des 12 mois précédents.

Vous pourriez donc être temporairement plus riche, mais gardez en tête que le programme est d’une durée maximale de 4 mois.

QUAND?

Quand pourrai-je présenter une demande?

Il sera possible de s’inscrire à partir de la semaine du 6 avril.

Quand recevrai-je mon chèque?

Les premiers chèques devraient être reçus environ 10 jours après en avoir fait la demande.

Et quand cesserai-je de recevoir ce chèque?

Vous cesserez de recevoir ce chèque après quatre mois, ou plus tôt, si vous retrouvez votre emploi.

Dois-je m’attendre à des délais de traitement?

En théorie, non, si on se fie aux promesses du gouvernement Trudeau.

COMMENT?

Quelles sont les démarches à effectuer pour m’inscrire?

Il faudra s’inscrire sur un nouveau site web qui sera mis en place dans la semaine du 6 avril par le gouvernement fédéral. L’adresse de ce site n’a pas encore été communiquée.

Est-ce que je pourrai composer un numéro de téléphone pour m’inscrire si je n’ai pas accès à internet?

Oui, mais le gouvernement fédéral n’a pas encore communiqué le numéro.

Est-ce qu’il sera également possible de présenter une demande en personne?

Ottawa n’a pas encore précisé si ça sera possible.

Quelle sera la fréquence de versement de l’argent?

L’argent sera versé toutes les quatre semaines.

Les 2000 $ sont-ils imposables?

Oui.

Combien coûte ce programme en fonds publics?

Ce programme coûtera environ 40 milliards $.