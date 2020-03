COVID-19: des uniformes seront fournis aux infirmières

Depuis plusieurs années, les infirmières demandaient que leurs uniformes soient fournis et lavés par l’hôpital. Ce sera maintenant le cas... le temps de l’urgence sanitaire.

La Fédération des infirmières du Québec (FIQ) s’est entendue avec le gouvernement lors d’une négociation la nuit dernière.

L’entente précise également que les infirmières recevront l’équipement de protection nécessaire, mais aussi que les femmes enceintes ou immunodéprimées seront retirées de la première ligne.

Les établissements fournissaient déjà des uniformes selon les secteurs d’activité, par exemple pour le bloc opératoire. Dans d’autres départements, comme l’urgence ou les soins intensifs, les politiques, au Québec, variaient selon les hôpitaux.

«Notre demande était d’uniformiser tout ça et, particulièrement pour les patients atteints de COVID, que l’employeur fournisse et nettoie les uniformes», a expliqué au Journal la vice-présidente de la FIQ, Linda Lapointe.

«Comme les blocs opératoires roulent de façon très restrictive [...] possiblement que l’employeur pourra utiliser ces uniformes pour ceux qui sont en lien avec les patients qui sont COVID positifs ou à risque», dit-elle.

Il est également possible que le gouvernement fasse une commande massive d’uniformes, ajoute-t-elle. L’entente vaut pour la période d’urgence sanitaire.

Blitz de négociations

La FIQ a conclu une entente avec le gouvernement au sujet des uniformes et continue de discuter concernant d’autres préoccupations, notamment une rémunération additionnelle pour les travailleurs de la santé.

Or la pandémie n’est pas le seul sujet abordé à la table des négociations.

Le gouvernement Legault avait effectivement amorcé cet automne des négociations avec les syndicats de la fonction publique, dont les travailleurs de la santé, en vue de renouveler les conventions collectives qui arrivent à terme à la fin du mois.

«Nous, on demandait au gouvernement de négocier [sur] les mesures liées à la COVID, comme la question des uniformes, de retirer les femmes enceintes ou immunodéprimées de la première ligne...» explique Mme Lapointe.

«Mais le gouvernement ne voulait pas une table juste sur la COVID... Nous, on était prêts à suspendre le reste des négociations», ajoute-t-elle.

Ainsi, depuis dimanche dernier, en pleine crise sanitaire, le syndicat doit négocier jour et nuit l’ensemble des conventions collectives de ses membres.

«C’est un package, où on règle tout ou on ne règle rien... Tout est sur la table, ce n’est pas notre choix, mais il fallait embarquer dans le train, poursuit Mme Lapointe. Ils ne nous laisseront pas partir avec le package COVID si on ne s’entend pas pour le reste. La condition est qu’on s’entende sur tout.»

Le blitz se poursuit jusqu’à dimanche prochain.