COVID-19: le RTC réduira son service à partir de lundi

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC), qui a enregistré une baisse de 80% de son achalandage, va réduire son service régulier et se concentrer sur ses principaux parcours Métrobus à partir du lundi 30 mars.

Aussi, sur les 1000 chauffeurs du Réseau, quelque 30 % (soit 300) devront rester en confinement à la maison et être disponibles quotidiennement pour d’éventuels remplacements.

Ils seront payés durant ce laps de temps selon leur «salaire de base» qui ne comprend ni les primes ni le temps supplémentaire. Aucune mise à pied n’est prévue pour les employés réguliers ou chez les 70 employés temporaires qui continueront de travailler sur appel.

Dès lundi, le service du RTC sera celui qui correspond à une journée de samedi avec quelques bonifications. Des réductions et mêmes des annulations seront enregistrées sur divers parcours (voir les détails plus bas). La fréquence des Métrobus 800, 801 et 807 demeurera, à quelques détails près, celle en cours lors d’une semaine habituelle.

Le niveau de service va correspondre à 70 % du niveau régulier. Le RTC offrira ainsi environ 3000 départs quotidiens contre 4300 en temps normal. «C’est la façon la plus équilibrée d’envisager un service adéquat sur l’ensemble du territoire», a indiqué Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), jeudi, lors d’un point de presse téléphonique.

Ce dernier n’exclut pas que les services du RTC subissent d’autres diminutions si la crise de la COVID-19 devait durer plus longtemps.

Ces jours-ci, la RTC enregistre 30 000 déplacements par jour, en moyenne, contre 150 000 en temps normal. Selon M. Normand, il est encore trop tôt pour mesurer précisément les pertes financières subies par le transporteur.

Nombre de passagers limités

Dès lundi, on limitera le nombre de personnes qui pourront se trouver au bord des autobus. Un maximum de 35 passagers sera autorisé dans les autobus articulés, de 25 dans les bus réguliers et de 15 dans les Midibus.

Des vérificateurs du RTC pourront embarquer à bord des autobus pour s’assurer que ces limites soient respectées.

Aperçu du service réduit en vigueur dès le lundi 30 mars

• Fréquences équivalentes à celles de la semaine sur les Métrobus 800, 801 et 807

• Minimum de 2 allers-retours sur tous les parcours eXpress 200

• Minimum de 1 aller-retour sur tous les parcours eXpress 500

• eXpress 300 annulés à l’exception d’un aller-retour sur les parcours eXpress 315 (CHUL), 331 et 334 (IUCPQ)

• Les centres hospitaliers sont desservis

• Service réduit pour la plupart des parcours leBus

• Certains départs conservés sur les parcours desservant les parcs industriels

• Parcours-écoles annulés

• Couche-tard annulés

Source: Réseau de transport de la Capitale