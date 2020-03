Kirsten Hillman nommée ambassadrice du Canada à Washington

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi la nomination de Kirsten Hillman comme ambassadrice du Canada aux États-Unis.

Mme Hillman connait bien cette fonction puisqu’elle est ambassadrice intérimaire à Washington depuis le mois d’août dernier. Avant cela, elle a occupé le poste d’ambassadrice adjointe.

«Quand nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la négociation du nouvel ALENA [Accord de libre-échange nord-américain], j’ai pu constater la capacité de Mme Hillman à défendre les Canadiens et à se battre pour leurs intérêts. C’est une diplomate talentueuse qui a des compétences et des connaissances exceptionnelles», a affirmé Justin Trudeau par communiqué.

Ce poste est le plus prestigieux au sein de la diplomatie canadienne car les relations avec notre voisin américain sont les plus vitales pour le Canada. En plus de partager une frontière de près de 9 000 kilomètres, c’est deux pays s’échangent plus de 2,4 milliards de dollars en biens et services par jour. Le Canada est le principal client des États-Unis. Il est aussi le partenaire commercial le plus important de la plupart des États américains.

Notre prochaine ambassadrice aux É.-U., @KirstenHillmanA, renforcera la relation déjà étroite entre nos deux pays. Alors qu'on doit lutter mondialement contre la COVID-19, cette nomination est cruciale.

«Mme Hillman restera une conseillère de confiance, une amie et un point de liaison à Washington, ainsi que notre lien avec le Congrès et l’administration américaine. Je sais qu’elle sera une bonne représentante pour les Canadiens», a ajouté Justin Trudeau.

Avant de travailler pour le ministère des Affaires étrangères, elle a œuvré au sein du ministère de la Justice et a pratiqué le droit au privé à Montréal. Elle détient un baccalauréat ès arts de l’Université du Manitoba, ainsi qu’un autre baccalauréat en droit de l’Université McGill.