La STM réduira temporairement son service

En raison de la faible utilisation du métro et des lignes d'autobus, la Société de transport de Montréal (STM) diminuera son offre de service d'environ 20 % à l'heure de pointe à partir de lundi.

L'achalandage a diminué de 75 % dans les autobus et de 80 % dans le métro dans les dernières semaines, en raison des consignes d'isolement émises par la Santé publique ainsi que de la fermeture des écoles et des services non essentiels.

Une fois les modifications en place, le service sera similaire à celui offert pendant la période estivale. La réduction se ressentira notamment sur les lignes d'autobus à haute fréquence et les circuits desservant les gares de train d’exo.

Métro

Dans le métro, la fréquence de passage des trains sera diminuée d'environ 45 secondes sur les lignes verte et orange. Les trains passeront en moyenne toutes les 4 min 05 s alors qu'ils passent actuellement aux 3 min 20 s.

L’offre sur les lignes bleue et jaune reste inchangée tout comme les heures d'ouvertures des quatre lignes de métro.

Rappelons que la STM a suspendu le 17 mars son service de navette Or sur 10 lignes d'autobus principalement destinées aux aînés et a réduit le service sur la ligne 747 qui relie le centre-ville de Montréal à l'aéroport Montréal-Trudeau.

L’offre de service du transport adapté sera également ajustée selon les demandes qui ont diminué de 85 %.

La STM précise que les différentes plateformes numériques telles que Chrono et Transit reflèteront ces changements en vigueur dès lundi.

Grand Montréal

Les autres sociétés de transport du Grand Montréal diminueront aussi leur offre de service en raison des circonstances. À la Société de transport de Laval (STL), le service régulier en semaine sera réduit de 45%, et le même horaire sera en vigueur sept jours sur sept.