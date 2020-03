La vidéo touchante d’enseignants pour leurs élèves

Une enseignante de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a publié une vidéo qui risque de faire du bien à beaucoup d’élèves qui n’ont pas eu le temps de dire au revoir à leur enseignant en raison de la crise de la COVID-19.

«À toi mon élève», s’intitule la séquence, qui risque de même faire tirer les larmes à bien des parents.



On y voit de nombreux enseignants parler à tour de rôle à leurs jeunes.



«À toi mon élève à qui j’ai dit à demain sans me douter de rien... J’aimerais dire à mes cocos, à mes chéris...Salut à ma gang...»



La vidéo mise en ligne par Gabrielle Chamberland cumule les 10 900 vues depuis sa mise en ligne il y a deux jours.

«Ça faisait une semaine que l’école était arrêtée et je trouvais ça très spécial de ne pas être en contact avec mes élèves. Lorsque je les ai quittés, le jeudi, aucune information quant à la fermeture des écoles n’avait été diffusée encore...Je leur ai donc dit bye comme si de rien était ! Je me sentais très impuissante par rapport à la situation et je me suis dit que de leur côté, les élèves devaient aussi vivre beaucoup d’inquiétude et d’insécurité. C’est donc de ce sentiment d’impuissance, qui me trottait dans la tête tous les jours depuis le 12 mars que l’idée est venue», raconte l’instigatrice du projet à TVANouvelles.ca.

«Les profs ont vraiment embarqué et m’ont envoyé plusieurs messages sincères et touchants. J’ai rejoint environ 25 enseignants.»

Il s’agissait du premier montage vidéo de Gabrielle Chamberland.

« Je ne savais vraiment pas ce que ça allait donner. Finalement, la sincérité et l’émotion des enseignants a fait la beauté du montage», conclut-elle.