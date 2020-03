Les profs invités à réaliser un suivi auprès des élèves chaque semaine

Québec invite tous les enseignants qui le peuvent à contacter leurs élèves par téléphone ou à l’écran une fois par semaine, en priorisant les jeunes en difficulté.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a transmis jeudi matin au réseau scolaire des précisions sur les mesures à mettre en place à partir du 30 mars, pour la période de fermeture.

Les enseignants et le personnel scolaire sont «invités, dans la mesure du possible, à réaliser un suivi hebdomadaire auprès de leurs élèves et ce, en priorisant ceux qu’ils considèrent comme étant les plus vulnérables» par téléphone ou à l’écran, par vidéomessagerie.

«À partir du 6 avril, règle générale, les parents ou les élèves vont recevoir un appel. Je pense que la plupart du temps, ce sera l’enseignant, mais ça pourrait aussi être un autre membre du personnel. C’est important de tenir compte de la réalité personnelle des gens», a indiqué le ministre Roberge, lors d’un entretien avec Le Journal jeudi.

Il s’agira d’abord d’un «appel humain», pour prendre des nouvelles du jeune et pour savoir s’il a accès à différents outils d’apprentissage. Le suivi pourra évoluer au fil des semaines, précise le ministre.

L’élève recevra par ailleurs chaque semaine, à partir du 6 avril, une trousse éducative adaptée à son niveau, contenant des activités recommandées, mais non obligatoires (voir plus bas).

Les enseignants qui le veulent pourront bonifier cette trousse ou l’adapter, selon les besoins de leurs élèves.

Concernant les élèves en difficulté, le ministre donne le feu vert aux directions d’école afin qu’elles mobilisent «l’ensemble de leur personnel» pour donner tout le soutien psychologique et pédagogique aux élèves tout en faisant preuve de «flexibilité» afin de tenir compte des situations personnelles de chacun.

Accès aux écoles

Par ailleurs, même si les écoles demeurent fermées au public et au personnel, les directions d’école sont invitées à coordonner une opération de récupération de matériel personnel et scolaire «absolument nécessaire» d’ici au vendredi 17 avril, en respectant les mesures sanitaires.

Encore une fois, la priorité sera accordée aux élèves en difficulté, ce qui devrait permettre notamment à un élève qui utilise des logiciels d’aide à l’apprentissage de récupérer un ordinateur portable, par exemple.

La grande majorité des élèves et des parents devraient toutefois être contactés au cours des prochaines semaines à ce sujet, a précisé M. Roberge.

«Idéalement, tout le monde aura eu l’occasion d’aller récupérer son matériel avant le 17 avril. Je pense que ce sera le cas pour plus de 90% des gens, mais il faut tenir compte du contexte. On ne peut pas prévoir tout ce qui arrivera, on est dans une situation d’urgence», a indiqué le ministre.

Québec invite aussi les écoles à prêter du matériel informatique aux élèves en difficulté ou aux familles défavorisées.

Par ailleurs, si la fermeture des écoles se prolonge au-delà du 1er mai, les enseignants pourront préparer des bulletins finaux basés sur leur jugement professionnel et les évaluations réalisées par les élèves jusqu’à maintenant.

Les mesures éducatives mises en place par Québec pendant la période de fermeture des écoles :

Nouveau site Internet : à partir du 30 mars

Lancement d’un nouveau site Internet créé par le ministère de l’Éducation regroupant des suggestions d’activités pédagogiques optionnelles. Les détails seront annoncés d’ici lundi.

Émissions éducatives à Télé-Québec : date à déterminer

Des annonces seront faites sous peu, mais il est peu probable que la diffusion commence dès la semaine prochaine.

Trousses éducatives : à partir du 6 avril

Les élèves devraient commencer à recevoir une trousse éducative individualisée, adaptée à leur niveau. Les envois se feront par courriel et pourraient se faire par la poste au besoin. Les activités seront facultatives. Aucune évaluation n’est permise.

Suivi individualisé par l’enseignant : à partir du 6 avril

Les enseignants qui le peuvent seront invités à communiquer avec chacun de leur élève, en priorisant les jeunes en difficulté. Les communications pourront se faire par téléphone ou à l’écran.

Bulletins finaux : précision à venir

Québec a déjà annoncé que les examens ministériels sont annulés. Toutefois, si la fermeture des écoles se prolonge au-delà du 1er mai, les enseignants pourront préparer des bulletins finaux basés sur leur jugement professionnel et les évaluations réalisées avant la fermeture. Les modalités entourant la préparation de ces bulletins seront transmises au besoin.