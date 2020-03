Mont-Tremblant et Val-David ne veulent pas de visiteurs

Malgré la progression de la pandémie de coronavirus au Québec, les visiteurs continuent d’affluer vers les municipalités de Mont-Tremblant et de Val-David. Inquiètes de la situation, ces dernières ont imploré les touristes de rester chez eux.

«Tous nos événements de loisirs et de culture sont annulés et toutes nos infrastructures récréatives et de plein air sont fermées, a expliqué jeudi le maire de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, par voie de communiqué. Ce n’est donc pas le bon moment pour venir nous visiter. Les directives du gouvernement sont claires, soit d’éviter les voyages entre les régions ou les provinces. Pour la santé de tous, restez à la maison.»

Les autorités de Mont-Tremblant et de Val-David ont réagi après avoir connu une dernière fin de semaine particulièrement achalandée. Elles souhaitent ainsi empêcher que la situation se répète le weekend prochain.

«J'appelle les visiteurs à être responsables et à comprendre que dans le contexte actuel, leur présence à Val-David met à risque la santé de notre communauté et nuit gravement à son bien-être en augmentant le niveau de stress et en surchargeant nos commerces locaux qui peinent déjà à répondre à la demande. Notre village est en pause et ne peut vous accueillir», a indiqué la mairesse de Val-David Kathy Poulin.

«Aux villégiateurs qui ont des chalets dans notre région, je vous demande de choisir entre votre domicile ou votre chalet et de ne pas effectuer de va-et-vient entre vos deux résidences, a ajouté le maire Brisebois. En faisant la navette, vous pourriez propager davantage la contamination dans la région des Laurentides et c’est ce que nous voulons éviter.»

M. Brisebois et Mme Poulin ont ajouté qu’ils seront heureux d’accueillir à nouveau les visiteurs une fois que la crise sera passée.