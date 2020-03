Retraités, comment avoir assez d’argent pour survivre à la crise

Les marchés boursiers secoués par la COVID-19 causent des soucis aux retraités qui se demandent s’ils auront assez d’argent pour survivre à la crise et assurer leur subsistance pour leurs vieux jours.

«Les retraités sont inquiets, car ils ne sont plus dans une phase d’accumulation, mais de retrait. Quand on voit ses placements fondre comme neige au soleil, on se questionne à savoir si on va avoir suffisamment d’économies pour vivre jusqu’à la fin de nos jours», fait savoir la chroniqueuse financière Emmanuelle Gril.

Afin d’aider les retraités, le fédéral a annoncé une nouvelle mesure. Le retrait minimum dans les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) sera réduit de 25% pour 2020.

«Les FEER sont un peu le prolongement de votre REER. L’année de ses 71 ans, il faut retirer l’argent de ses REER et donc payer des impôts, il y a différentes stratégies», pour s’en sortir, informe Mme Gril.

*** Tout ça vous apparaît déjà compliqué, voyez tous les conseils de la chroniqueuse financière dans la vidéo ci-haut afin de savoir comment vous y prendre.