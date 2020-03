Toutes les réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus (COVID-19).

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Peut-on avoir la COVID-19 avec plusieurs symptômes, mais sans fièvre?» - Francine

«Vous avez eu une Influenza et une pneumonie, une pneumonie peut durer jusqu’à six semaines. La fièvre est vraiment un symptôme important de la COVID-19. Si vous vous êtes isolée dans les 14 derniers jours, il n’y a pas de raison de croire que ce n’est pas la suite de votre pneumonie.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je reviens de voyage il y a 8 jours, je fais bien ma quarantaine à la maison. Après mes 14 jours est-ce que je peux retourner au travail dans une résidence de personnes âgées?» - Patricia

«La situation actuelle dans les résidences pour aînés est différente, il peut y avoir une décision de votre résidence. Complétez votre isolement et je vous conseille d’appeler pour vérifier avec votre résidence.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai 81 ans, en bonne santé, mais je fais de la fibrillation auriculaire qui est bien contrôlée. Je prends du Xarelto et du Bisoprolol une fois par jour. Si je devais être infectée à la COVID-19, est-ce que la Colchicine ou la Chloroquine seraient compatibles avec mes médicaments?» - Fanny

«Les interactions il peut y en avoir. En général, on est capable de les contrôler en alternant les médicaments que les gens prennent. Je pense qu’il ne faut pas s’inquiéter outre mesure à l’avance si vous n’avez pas lieu de vous inquiéter.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai 60 ans avec asthme contrôlé avec Symbicor. Est-ce que ma fille peut venir me visiter si on garde 2 mètres de distance dans la maison?» - Johanne

«On essaye d’éviter les rencontres familiales. Téléphonez-vous, faites-vous un Facetime, mais évitez de vous rencontrer en personne.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce qu'un gel antiseptique (Purell) expiré depuis 3 mois est toujours efficace pour désinfecter les mains?» - Michelle

«La réponse est oui. C’est de l’alcool, ça peut continuer d’être aussi efficace.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»