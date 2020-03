Trump veut un allègement progressif suivant les risques

Le président américain Donald Trump a confirmé jeudi qu'il souhaitait alléger les recommandations de «distanciation sociale» liées au nouveau coronavirus en fonction d'une évaluation locale des risques.

«Nos capacités étendues de tests nous permettront rapidement de publier des critères (...) pour classer les comtés en fonction des risques posés par le virus», écrit le locataire de la Maison-Blanche dans un courrier à tous les gouverneurs du pays.

«Sur la base de ces critères fondés sur des données, nous proposerons de classer les comtés en "risque élevé", "risque moyen", "risque faible"», ajoute-t-il, sans donner d'indication de calendrier.

Dans ce courrier au ton très mesuré, qui tranche avec ses annonces initiales sur une «réouverture» de l'économie d'ici Pâques (qui tombe cette année le 12 avril), le président américain souligne que «la bataille sera encore longue».

La courbe des infections au Covid-19 ne cesse d'augmenter aux États-Unis avec plus de 75 000 cas recensés et plus de 1000 morts.