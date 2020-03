Un premier ambulancier d’Urgences-santé a contracté la COVID-19

Un ambulancier a été déclaré positif à la COVID-19, a fait savoir mercredi la Corporation d’Urgences-santé.

«Dès l’apparition de ses symptômes, il s’est mis en isolement à la maison. Il se porte bien et ses symptômes ont diminué» a indiqué par voie de communiqué l’agence gouvernementale.

La Corporation d’Urgences-santé a ajouté faire le nécessaire pour retracer les personnes avec qui le malade a été en contact dans le cadre professionnel.

Aucun lien ne peut être établi entre l’ambulancier malade et un patient d’une intervention.

Urgences-Santé a rappelé aux personnes qui font appel aux ambulanciers de déclarer leur état de santé et leur possible infection à la COVID-19, et cela même si les paramédicaux sont formés et équipés pour répondre à ce type d’interventions.

Environ 70 employés de la Corporation d’Urgences-santé sont en isolement préventif.