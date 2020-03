Une morgue temporaire construite à New York

Le tsunami de la COVID-19 risque de frapper très fort à New York au point où les autorités vont jusqu’à construire une morgue temporaire en raison des nombreux décès attendus à l’hôpital Bellevue à Manhattan.

D’ici trois semaines, le système de santé risque d’être complètement surchargé par les personnes malades et les décès, rapporte NBC News, et les autorités de la Santé publique se préparent au pire.

Le médecin légiste en chef de la ville a effectivement planifié la construction de la morgue, avec camions réfrigérés, pour faire face aux nombreux décès.

La mesure avait déjà été mise en place lors des attentats du 11 septembre 2001, et coïncide avec la déclaration d’état d’urgence signée il y a un peu plus d’une semaine par le maire Bill de Blasio.

Jeudi plus de 33 000 cas ont été confirmés dans l’État de New York, soit une augmentation de plus de 5 000 en moins de 24 heures.

Près de 366 personnes sont décédées de la COVID-19 dans cet État voisin du Québec depuis le début de la crise.