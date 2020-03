10% des employés mis à pied temporairement

Québecor a annoncé vendredi la réduction de ses activités ainsi que celle de ses filiales en raison des mesures prises par Québec pour limiter la propagation de la COVID-19.

Ainsi l’entreprise a dit avoir mis à pied temporairement 10 % de ses employés dans la foulée de la décision du gouvernement Legault de fermer les commerces et entreprises jugées non essentielles.

Rappelons que Québec a ordonné lundi la fermeture de tous commerces et entreprises, sauf les services essentiels, pendant trois semaines.

«L’arrêt des activités commerciales jugées non essentielles a inévitablement entraîné un ralentissement de l’économie pour plusieurs partenaires d’affaires de notre entreprise, et par conséquent, a causé une diminution importante des activités dans certains de nos secteurs», a expliqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Soulignons que ces mises à pied temporaire touchent 25 % des employés de Groupe TVA.

L’entreprise a par ailleurs annoncé des mesures d’aide financière et d’accompagnement pour les travailleurs touchés par ces mises à pied temporaire.

En l’occurrence, ils bénéficieront d’une bonification des prestations d’aide gouvernementale et certains pourraient obtenir une avance salariale de deux semaines en attendant les programmes d’aide gouvernementale.

Ces mesures s’appliqueront aussi bien aux employés permanents que temporaires et seront en vigueur dès le lundi 30 mars et maintenus jusqu’au 31 mai.