Aînés, voici comment vous changer les idées

Vous avez plus de 70 ans et respectez à la lettre les mesures de confinement. Vous commencez à broyer du noir et à tourner en rond isolé à la maison. Le Réseau FADOQ a de belles propositions pour vous.

«Il y a 15 exercices à faire à la maison même si vous avez perdu de la mobilité, vous pouvez les faire sur une chaise», explique Gisèle Tassé-Goodman de la FADOQ.

Vous aimez la musique, il y a aussi des «concerts virtuels notamment ceux de l’OSM à regarder en ligne», ajoute Mme Tassé-Goodman

Elle vous suggère aussi d’apprendre une nouvelle langue. L’espagnol, l’italien vous a toujours tenté, c’est le temps!

Vous avez envie de tricoter, pourquoi pas.

En cliquant ici, vous découvrirez tout ce à quoi la FADOQ a pensé pour vous afin d’égayer vos journées

*** Voyez dans la vidéo ci-haut, les conseils de la FADOQ.