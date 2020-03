Air Transat opérera des vols de rapatriement en Amérique centrale

Air Transat procédera à des vols de rapatriement de Canadiens qui sont présentement coincés en Amérique centrale.

Avec la collaboration du gouvernement canadien, le transporteur aérien opérera des vols spéciaux à Haïti et au Honduras, et effectuera des vols supplémentaires au Salvador et au Guatemala. Au total, six vols sont au programme.

«Depuis le resserrement des frontières à l'échelle internationale, nos opérations aériennes sont dédiées au rapatriement des voyageurs dans leur pays d'origine», a indiqué Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat, vendredi, par voie de communiqué.

«Jusqu'à la suspension temporaire de nos opérations prévue le 1er avril prochain, nous continuerons de travailler sans relâche dans ce seul et unique but.»

Des opérations de rapatriement étaient déjà prévues vendredi au Guatemala et au Salvador. Deux autres ont été ajoutées pour les journées de dimanche (Guatemala) et de lundi (Salvador).

Des avions d’Air Transat se rendront également à Port-au-Prince (Haïti) et à Roatán (Honduras) lundi.

Affaires mondiales Canada coordonne les opérations sur place pour les Canadiens qui veulent rentrer au pays avec ces vols spéciaux.