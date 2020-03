Comment «booster» votre système immunitaire contre la COVID

Vous mettez en pratique toutes les consignes pour ne pas attraper le coronavirus. Vous pouvez aussi mieux armer votre système immunitaire, lui donner un petit boost. Comment?

En mangeant mieux dit le Dr Christian Fortin, c’est la clé d’une bonne santé. Mais en mangeant quoi?

«La diète méditerranéenne est la plus étudiée. Elle a montré ses bienfaits et surtout elle est simple, à notre portée», avance l’omnipraticien.

Il vous rappelle de quoi elle est composée: beaucoup de légumineuses, davantage de poisson et de viande blanche, moins de viande rouge, de l’huile d’olive et moins d’alcool.

«La diète méditerranéenne peut aider à garder un bon système immunitaire et à le stimuler, c’est un pilier fondamental de la bonne santé.

Doit-on ajouter des vitamines et des minéraux si l’on craint d’avoir des carences?

«Ajouter du magnésium, de la vitamine D et de la vitamine C, ça peut être un plus. Toutefois, les suppléments ne remplaceront jamais la saine alimentation», insiste le Dr Fortin.

«Manger trois bons repas et ajouter de petites collations permettront d’avoir un système immunitaire vigilant qui va nous défendre contre les infections et le coronavirus», assure Christian Fortin.

Il est aussi essentiel de dormir suffisamment pour recharger vos batteries vous recommande le médecin.

Et surtout, n’oublier pas de vous laver les mains, de tousser dans votre coude, de respecter les mesures de distanciation et de demeurer à la maison si vous avez plus de 70 ans, des symptômes de la COVID-19 ou revenez de voyage.

