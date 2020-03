Coronavirus: «préoccupation première» des forces armées canadiennes

Le chef d'état-major des forces armées canadiennes Jonathan Vance a affirmé vendredi que la «préoccupation première» de ses troupes était de «prévenir la propagation du virus» COVID-19, fléau qui fait des ravages le monde entier.

«Aujourd'hui, notre mission, en plus d'assurer la défense nationale du Canada, est de protéger notre santé et celle de la population canadienne», a expliqué le général Vance, dans une lettre publiée sur Twitter et adressée aux militaires.

« Il y a deux semaines que nous déployons nos efforts pour combattre la COVID-19. Voici mon RAPSIT sur le tableau d’ensemble, les opérations et les mutations. Lisez et partagez me lettre! » JV#COVID19 @OperationsCF #restexprét pic.twitter.com/mZttKzwGyq — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) March 27, 2020

Des unités de l'armée seront prêtes à être déployées «par la mer, par la route ou par voie aérienne là où il y aura besoin» dans le cadre de l'opération Laser, qui vise à répondre à la pandémie de COVID-19 au Canada.

Les engagements opérationnels nationaux et mondiaux seront maintenus, mais les opérations de déploiement seront réduites pour «assurer la protection de la santé» des soldats.

Les militaires qui rentrent de l'étranger seront soumis, tout comme les civils, à une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Jeudi, le ministère canadien de la Défense a indiqué avoir réduit à 60 hommes le contingent qui doit remplacer début avril les 200 soldats canadiens actuellement présents en Ukraine.

À ce jour, le Canada compte 4757 cas de personnes contaminées au COVID-19 pour 55 décès.