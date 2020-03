COVID-19: les Montréalais doivent éviter le Centre-Ouest de l’île

Les autorités de santé publique n’excluent pas d’appliquer des mesures plus strictes pour la ville de Montréal, le plus grand foyer de contagion de coronavirus de la province. D’ici là, les citoyens doivent éviter le Centre-Ouest de l’île.

La Métropole comptait mercredi 603 cas d’infection à la COVID-19, c’est-à-dire 45% de l’ensemble des cas au Québec. Et la propagation du virus semble affecter davantage les secteurs du Centre-Ouest de l’île, comme Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges.

«La région montréalaise correspond vraiment à un «hotspot», a convenu jeudi le Directeur national de la santé publique, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le Dr Horacio Arruda a admis que plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude pour tenter de freiner la propagation du coronavirus à Montréal.

«S'il faut prendre certaines mesures en lien avec le transport en commun, avec certains quartiers ou etc., on va voir ce qu'on peut faire, a-t-il dit. Ça fait qu'il est possible que nous recommandions au premier ministre, demain ou après-demain ou après-demain, des choses qui seraient adaptables, faisables et pertinentes».

Plus encore, il recommande aux Montréalais qui n’habitent pas le secteur d’éviter le Centre-Ouest de l’Île.

Le Dr Horacio a prié la population de la Métropole de suivre religieusement les règles sanitaires en vigueur.

«Dans la région montréalaise, vu qu’il y a plus de cas, plus de potentialité de rencontrer un virus, (il faut) appliquer les mesures qu'on vous dit. C'est encore plus important à Montréal, a-t-il insisté. S'il faut ajouter des mesures, on monitore, on vérifie ce qui se passe, on le fera».