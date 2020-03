Évitez Montréal et l'Estrie, demande François Legault

Le premier ministre François Legault a demandé aux Québécois des autres régions d’éviter de se rendre en Estrie et à Montréal, vendredi.

Suivez le point de presse quotidien dans la vidéo ci-dessus.

À l'inverse, le premier ministre a demandé aux résidents de ces deux régions d'éviter de circuler dans d'autres régions de la province afin de ne pas propager l'épidémie.

Les régions de Montréal et de l'Estrie sont les plus touchées au Québec par la COVID-19 avec respectivement 971 et 227 cas confirmés.

Le nouveau bilan fait état de dix nouveaux décès, pour un total de 18 dans la province. Ce sont 2021 qui ont été infectées par le virus, une hausse de 392. Le Québec compte 141 personnes hospitalisées, dont 50 aux soins intensifs.

François Legault admet que la semaine de relâche scolaire est arrivé «au plus mauvais moment», ce qui explique en partie le nombre élevé de cas de COVID-19 dans la province.

Il a par ailleurs annoncé que 12 000 nouveaux bénévoles ont été mis en contact avec des organismes communautaires au Québec depuis jeudi.

Québec s’engage aussi à compenser les employés gagnant moins de 2000 $ par mois qui travaillent toujours.