Kent Nagano livre un message d'espoir

Une fois de plus, Kent Nagano se sert de la musique pour rassembler les gens. Le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a tenu à livrer un message d'espoir aux Québécois en ces temps entachés par la pandémie de coronavirus.

Dans un long texte envoyé aux médias vendredi, maestro Nagano a rappelé l'importance de la musique pour vaincre différentes épreuves.

«Cette musique que l’on partage comme communauté révèle quelque chose d’encore plus exceptionnel, un pouvoir unique, a-t-il écrit. En d’autres mots, la musique nous permet de surmonter la peur et de s’élever au-delà des limites habituelles de la tolérance. Elle nous fournit la capacité de nous connecter à une période unique, ce ¨moment¨ au cours duquel une personne vit le ¨ici et maintenant¨, allié simultanément avec ¨la mémoire¨ et ¨l’espoir¨. Ces éléments se marient pour nous offrir un passage vers l’avenir.»

Le chef d'orchestre, qui doit clore sa dernière saison à la barre de l'OSM en dirigeant six concerts, du 26 au 28 mai et du 2 au 4 juin (si la situation le permet) se dit également très confiant en l'avenir.

«En cette période difficile, nous savons que l’histoire est remplie de conflits, de situations de grands besoins à satisfaire et de désespoir. Nous savons que ceux et celles qui nous ont précédé ont trouvé la force d’assurer leur survie, de résister à l’adversité et de garder bien vivants leurs rêves et leurs espoirs. Ces peuples ont trouvé de nouvelles façons de faire face à ce qui menaçait la vie et, plus d’une fois, ils s’en sont sortis renouvelés. Nous ferons comme eux.»