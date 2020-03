L'annulation de tous les loyers d'avril exigée

L'annulation de tous les loyers d'avril est exigée par un regroupement d’associations de locataires qui soutient que des centaines de milliers de ménages sont privés de revenues en raison de la pandémie.

À cinq jours du 1er avril, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) lance un appel au gouvernement. Sans une aide spéciale pour aider les ménages, Québec doit annuler les loyers du mois d’avril.

«Face à l'incapacité de payer leur loyer, les locataires risquent des conséquences importantes, soit l'éviction de leur logement une fois le moratoire actuel terminé. Le premier ministre doit rassurer les locataires du Québec : une aide financière à temps pour le 1er avril ou l'annulation des loyers», a souligné le porte-parole du RCLALQ, Maxime Roy-Allard, dans un communiqué.

Le Regroupement a rappelé que plus de 200 000 foyers canadiens ont demandé un sursis ou le report de leurs prêts hypothécaires dans les derniers jours. «Si de plus en plus de propriétaires obtiennent une suspension de leur hypothèque, la logique veut que les locataires aussi aient droit à un répit dans leur paiement du loyer», a-t-on spécifié.