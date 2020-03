Les États-Unis dépassent les 100 000 cas de COVID-19

Les États-Unis, où le nombre de cas recensés de COVID-19 explose, ont dépassé vendredi la barre des 100 000 personnes infectées, selon le comptage publié vendredi de l'université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont dépassé jeudi l'Italie et la Chine et sont devenus le pays du monde à compter le plus de cas déclarés d'infection au nouveau coronavirus. Ils dénombraient vendredi déjà près de 15 000 cas de plus que l'Italie et 20 000 de plus que la Chine.

Le nombre de morts reste toutefois moins important aux États-Unis que dans ces deux pays, avec un total de 1544 décès liés au coronavirus.