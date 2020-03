Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Mon travail m'oblige à manipuler beaucoup d'argent. Nous utilisons des gants. Existe-t-il un risque de contracter le coronavirus par la poussière projetée par l'argent puisque nos compteurs sont au niveau du visage?» - Sarah

«La transmission se fait normalement par les projections de gouttelettes. Il y a peu de chance. L’Appareil qui projette c’est peut-être quelque chose que vous pourriez disposer différemment. Ne pas les porter à vos yeux, votre nez, votre bouche. Attention à la fausse sécurité que les gants procurent. Lavez vos gants souvent.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Ma fille a un problème de santé mentale. Elle doit prendre du Clozaril. Advenant qu'elle ne puisse plus sortir pour ses prises de sang, est-ce qu'elle pourra quand même recevoir ses médicaments?»

«Santé Canada a émis un avis. Ce qu’on vous demande, c’est de communiquer avec votre médecin de famille ou votre pharmacien qui ont reçu des consignes. On pourrait permettre une prolongation de l’ordonnance, mais très limitée. On ne laissera pas votre fille dans une situation où elle n’aurait pas accès à sa médication.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je dois utiliser des gels nettoyants pour peau sensible, sans savon, en raison de mon eczéma. Est-ce efficace quand même?» - Guylaine

«Il y a l’effet d’un savon. Si vous avez une peau très sensible, vous pouvez quand même laver vos mains avec de l’eau et du savon doux. Le soir, avant de vous coucher, appliquez votre crème pour hydrater votre peau.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Mon mari prend du "Resvératrol" pour le psoriasis. Est-ce que ce produit peut être bon pour la COVID-19?» - Sophie

«Je mets en garde sur toutes les présomptions qui pourraient être mises en lien avec la COVID-19. S’il y avait un très bon médicament contre la COVID-19, je vous garantis que la planète entière le saurait dès aujourd’hui.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»