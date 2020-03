L'Ordre des médecins vétérinaires lancent un appel aux propriétaires d'animaux

L’Ordre des médecins vétérinaires a demandé jeudi aux propriétaires d’animaux de ne pas surcharger les vétérinaires, dont les heures ont été réduites en raison de l’épidémie de COVID-19.

« On demande aux médecins vétérinaires de limiter leurs activités à l’essentiel et aux propriétaires d’animaux de ne les solliciter qu’à cette fin, a indiqué par voie de communiqué Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre. C’est aux médecins vétérinaires de juger, dans chacune des situations qui se présentent, si le service peut être reporté à plus tard. »

L’Ordre a rappelé que lors des promenades avec son chien, la distanciation sociale est de mise, surtout avec d’autres promeneurs à chiens et d’éviter les parcs à chiens. « Le virus [SARS-CoV-2] peut circuler par l’entremise des animaux (leur poil) même si rien n’indique qu’ils puissent être eux-mêmes infectés », a ajouté la présidente de l’Ordre.

Si vous avez contracté le virus, prenez des précautions afin de ne pas être en contact trop étroit avec votre animal, si possible demandez à une autre personne de s’en occuper et limiter ses contacts avec les personnes ou les animaux extérieurs à votre foyer.