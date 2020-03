Plus de Canadiens sont morts du coronavirus que du SRAS

Le virus de la COVID-19 a désormais tué plus de Canadiens que lors du SRAS en 2003, selon Global News.

Vendredi après-midi, les autorités fédérales et provinciales ont fait l’annonce de plus de 4 500 cas canadiens de COVID-19, incluant 53 décès.

L’épidémie du SRAS, qui a éclos en 2003, a tué 44 Canadiens. Le virus avait forcé l’annulation de bon nombre d’événements en plus d’avoir nécessité des mesures d’urgences spéciales.

Seuls les cas confirmés en laboratoire de COVID-19 sont inclus dans le total de 4 500 cas. Des milliers d'autres cas attendent les résultats des tests - plus de 10 000 en Ontario seulement, ce qui suggère que l'étendue du problème est encore plus large que le nombre total de cas signalés.

Vendredi après-midi, on comptait plus de 575 000 cas de la COVID-19 dans le monde et 26 000 décès, selon les statistiques compilées par des chercheurs de l'Université John Hopkins.