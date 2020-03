Rappel de fromages Blackburn en raison de la listériose

La Fromagerie Blackburn a procédé jeudi à un rappel de ses fromages Le Napoléon en raison de la présence de la bactérie «listeria monocytogenes».

Les produits visés par le rappel sont Le Napoléon au format 130 g au code-barre 6 28 504 56 410 3 avant une date de consommation limite au 10 juillet 2020/19087 ainsi que le format au poids vendu dans les fromageries et dont le code-barre débute par le 0 200 015.

La présence de «listeria monocytogenes» n’altère pas le produit, qui semble propre à la consommation.

Toutefois, une fois ingérée, la bactérie peut entraîner des vomissements, des nausées, de la fièvre, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et des raideurs au cou et peut causer la mort dans les cas les plus graves.

Dans le cas de la femme enceinte, l’infection peut n’occasionner que des symptômes légers, mais l’enfant qu’elle porte risque d’être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance.

Les personnes en possession de ces produits sont priées de le jeter ou de le retourner au magasin où il a été acheté.

Aucun cas de maladie n’a été rapporté à l’Agence canadienne d’inspection des aliments.