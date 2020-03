Reitmans met à pied la quasi-entièreté de son personnel

La chaîne Reitmans a mis à pied temporairement la quasi-entièreté de ses effectifs jeudi.

À partir de dimanche, 90 % des employés des magasins des marques de Reitmans se trouveront au chômage, ainsi que 30 % des personnes travaillant au siège social à Montréal.

Les cinq marques du groupe, Reitmans, Penningtons, Addition Elle, RW&CO et Thyme Maternité, sont touché par le plan, qui arrive alors que leurs 587 magasins au total sont fermés en raison de l’épidémie de COVID-19.

«En plus de 90 ans d’histoire, nous n’avons jamais eu à recourir à des mesures aussi drastiques que celles annoncées aujourd’hui, a déclaré par voie de communiqué Stephen F. Reitman, président-directeur général du groupe. Nous sommes convaincus que nous faisons ce qu’il faut pour surmonter ces moments difficiles et nous positionner pour rebondir le plus rapidement possible.»

Reitmans continuera ses activités sur internet, seule activité en fonction du groupe, en poursuivant l’exploitation de son centre de distribution.