Des aînés font fi des règles

Dans le Centre-du-Québec, plusieurs aînés font fi des nouvelles règles et des consignes de rester à la maison. Le personnel de l'épicerie du village de Saint-Sylvère a l'impression de jouer à la police.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: La communauté juive inquiète après un décès

Les personnes âgées affluent dans le commerce malgré la consigne de confinement. Plusieurs ont de la difficulté à changer leurs habitudes.

TVA Nouvelles a rencontré sur place une personne âgée qui était venue chercher son journal. Questionné à savoir pourquoi il n’a pas demandé à ce qu’il soit livré chez lui, l’homme a mentionné qu’il n’y avait pas pensé. Un aîné s’est aussi présenté en matinée pour vérifier ces billets de loterie.

L'épicerie offre pourtant un service de livraison à domicile pour les citoyens de 70 ans et plus et ceux en isolement. Mais comme le message ne semble pas passer, le commerce a envoyé une lettre à tous les habitants.

Les employés doivent constamment répéter les nouvelles mesures. On demande à la clientèle d’utiliser le savon désinfectant en entrant, de ne pas passer derrière le plexiglas et de garder une distance entre les clients.

« Les clients ne respectent pas les distances, là on va mettre des collants au sol pour respecter les distances de deux mètres », explique Sylvie Tanguay, vice-présidente de la Coopérative de la Solidarité.

Les employés passent leur journée à désinfecter l'épicerie et souhaitent une meilleure collaboration de la clientèle plus âgée qui continue de payer en argent comptant malgré les avertissements.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont visité les lieux en début de semaine. Le personnel de l’épicerie du village affirme que les aînés devraient prendre exemple sur les enfants qui ne se présentent plus dans le commerce. Après tout, ça prend bien un village pour éduquer... tous ces citoyens!