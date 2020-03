2498 cas confirmés et 22 décès au Québec

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, fait le point sur la pandémie de la COVID-19, en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Au Québec, en date du 28 mars 13h, la situation est la suivante:

- 2498 cas confirmés (augmentation de 477)

- 22 décès (augmentation de 4)

- 164 personnes hospitalisées

- 57 personnes aux soins intensifs

- 6 757 personnes sous investigation

- 43 589 analyses négatives (cas infirmés)

Bilan régional

Bas-Saint-Laurent : 8

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 18

Capitale-Nationale : 148

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 85

Estrie : 253

Montréal : 1219

Outaouais : 26

Abitibi-Témiscamingue : 24

Côte-Nord : 13

Nord-du-Québec : 1

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 80

Laval : 160

Lanaudière : 126

Laurentides : 108

Montérégie : 219

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Total : 2498