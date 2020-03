Bromont prend les grands moyens

L’Estrie est l’une des régions du Québec les plus touchées par l’épidémie de coronavirus et la ville de Bromont, d’ordinaire un endroit très touristique, prend maintenant les grands moyens pour assurer la sécurité et la santé de ses citoyens, d’autant plus qu’important foyer de contamination s’y trouve.

Il devient donc crucial que quiconque se rendant à Bromont respecte les différentes consignes émises par le gouvernement au sujet de l’épidémie. Des barrages policiers ont par conséquent été installés à certains endroits dans la ville pour s’assurer que les résidents autant que les visiteurs soient informés et marchent au pas.

Cela devient déterminant alors que le gouvernement exhorte actuellement les Québécois à limiter leurs déplacements entre les régions.

«La personne qui a une résidence secondaire et qui s’en vient ici, ce qu’on lui demande, c’est de s’assurer d’avoir fait le plein et d’avoir fait l’épicerie avant de venir à Bromont, a indiqué Jean Bourgeois, chef du Service de police de Bromont. Le tout, dans le but d’éviter que ces gens-là se retrouvent dans les endroits publics et qu’il y ait transmission par région.»

«On a demandé aux gens d’éviter de venir à Bromont dans les prochaines semaines, le temps qu’on reçoive d’autres directives du DSP (direction de la santé publique), a pour sa part commenté le maire Louis Villeneuve. Maintenant, je n’ai pas de moyen coercitif, je ne peux pas faire d’enquête sur les gens, c’est vraiment laissé à la conscience de chacun».

Des panneaux lumineux ont aussi été installés à proximité des différents marchés d’alimentation et le public peut y obtenir les informations nécessaires, dont les endroits interdits de fréquentation. On peut également y lire des messages aux vacanciers qui reviennent de l’étranger. Ceux-ci sont invités à ne pas se présenter dans les endroits publics pour faire des achats et à se rendre directement à la maison et respecter la consigne d’isolement de 14 jours.

