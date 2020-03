COVID-19: Un autre cas chez l'Avalanche du Colorado

L'Avalanche du Colorado a annoncé samedi qu'un deuxième joueur de sa formation a contracté la COVID-19.

L'identité du patineur qui a été déclaré positif n’a pas été dévoilée. Le premier cas d’infection chez les «Avs» avait été rendu public jeudi.

L'organisation a précisé que le membre de l'effectif est en quarantaine et que le personnel ainsi que les autres joueurs du club qui pourraient avoir été en contact étroit avec la personne infectée ont été informés et restent isolés.

Outre les deux cas, aucun autre joueur ou membre du personnel d'Avalanche n'a montré de symptômes pour le moment.

«Nous nous enquérons globalement de la santé de la communauté de la LNH, et je crois que selon les comptes-rendus, nous sommes relativement en bonne santé, je touche du bois, avait mentionné le commissaire adjoint de la ligue Bill Daly, vendredi, avant ce second cas déclaré chez l'Avalanche. Je pense que ça augure bien alors que nous continuons à patauger dans cette situation et à continuer d'espérer avoir l'occasion de recommencer à jouer.»Quatre joueurs touchés

Il s'agit du quatrième cas de coronavirus parmi les joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Les deux autres athlètes infectés font partie des Sénateurs d’Ottawa.

Ces derniers et l’Avalanche ne se sont pas affrontés lors des dernières semaines, mais les deux équipes ont effectué un passage en Californie pour y affronter les Sharks de San Jose, à un jour d’écart. Les joueurs ont notamment utilisé le même vestiaire des visiteurs au SAP Center.

À San Jose, les parties du 7 et du 8 mars ont été disputées malgré l’avertissement du comté de Santa Clara à propos des rassemblements de masse. Aucun joueur de l’équipe californienne n’a pour l’instant montré de symptômes, mais un employé à temps partiel du SAP Center a reçu un diagnostic positif, ont révélé les Sharks le 12 mars.