COVID-19: Voici la cellule de crise du gouvernement Legault

Près de 20 personnes font partie de la cellule de crise qui se réunit quotidiennement avec le premier ministre, François Legault, pour préparer la réponse du gouvernement à la pandémie actuelle.

Chaque matin, vers 10 h 30, ils se rencontrent à l’édifice Honoré-Mercier, dans les bureaux du premier ministre de Québec, afin de faire le point sur la situation.

Par mesure de précaution, ils se répartissent dans deux salles pour éviter toute proximité potentielle de contagion entre deux personnes.

Cette réunion principale, précédée ou suivie d’autres en groupes restreints, se tient quelques heures avant la conférence de presse quotidienne de M. Legault.

Notre Bureau d’enquête a obtenu de sources gouvernementales plus de détails sur les membres de ce comité où se prennent des décisions cruciales pour gérer les conséquences de cette crise sanitaire mondiale sans précédent.

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier

François Legault

Photo Jean-François Desgagnés

62 ANS | Premier ministre

M. Legault est à la tête de l’État québécois alors que le Québec traverse une tempête parfaite. Non seulement des vies sont en danger, mais l’économie est en voie d’effondrement. Sa rapidité à poser des gestes pour contenir l’éclosion actuelle du coronavirus lui a valu un vaste appui à travers le Québec. Avec cette pandémie, M. Legault est confronté à d’immenses défis d’organisation et de communication. La population comprend la difficulté de sa tâche. Elle est prête à lui pardonner certaines erreurs, imprécisions ou messages contradictoires. D’autant plus que jusqu’ici, le gouvernement a réussi à démontrer que la situation est relativement maîtrisée. Mais, jour après jour, il devient de plus en plus clair que M. Legault avance en terrain inconnu. Son mandat, mais également sa carrière politique, sera marqué par la façon dont il mènera le Québec jusqu’à une sortie de crise. D’où l’importance qu’il puisse compter sur une équipe solide au quotidien.

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Martin Koskinen

Photo courtoisie

46 ANS | Directeur du cabinet du premier ministre

Fidèle allié de M. Legault depuis près de 20 ans, Martin Koskinen est son homme de confiance. Il peut certainement être crédité pour la capacité de la CAQ à garder les yeux sur la balle dans le tumulte. «Il est comme un poisson dans l’eau», dit-on pour le décrire dans la crise actuelle.

Claude Laflamme

Photo courtoisie

51 ANS | Directrice adjointe du cabinet

Avocate de formation, elle a été directrice des affaires juridiques chez Transat, quand M. Legault en était le président-directeur général.

Stéphane Gobeil

Photo courtoisie

52 ANS | Conseiller principal

Responsable de la rédaction des discours de M. Legault. Avant de se joindre à la CAQ, il a occupé des fonctions semblables auprès de la première ministre Pauline Marois. Il a également conseillé le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, avant de la rejoindre à Québec.

Guillaume Simard-Leduc

Photo courtoisie

34 ANS | Directeur des communications

Il planifie la séquence des communications des jours à venir, notamment les annonces ministérielles. Issu de la filière adéquiste, il dirigeait également les communications de la CAQ dans l’opposition.

Manuel Dionne

Photo courtoisie

39 ANS | Directeur des relations médias

M. Dionne coordonne les messages quotidiens du gouvernement et le travail des attachés de presse des ministres. Ex-attaché de presse du ministre péquiste Bernard Drainville et de la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Régine Laurent.

Benjamin Bélair

Photo courtoisie

42 ANS | Directeur des relations internationales

En plus de mettre à profit sa connaissance des dossiers de santé, il est chargé des liens avec Ottawa durant la crise actuelle.

Sébastien Lauzon

Photo courtoisie

30 ANS | Adjoint exécutif du premier ministre

Il est également conseiller pour les dossiers des affaires municipales, de l’agriculture et de l’alimentation. Avant la dernière élection, il a été conseiller de Sylvie D’Amours, députée de Mirabel.

Pascal Mailhot

Photo courtoisie

50 ANS | Directeur de la planification stratégique

Au sein du comité, il est chargé de faire les liens avec les ministères. Avec la CAQ depuis 2012, Pascal Mailhot a notamment été porte-parole de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont après avoir été conseiller politique aux cabinets des premiers ministres Lucien Bouchard et Bernard Landry.

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

Yves Ouellet

Photo courtoisie

52 ANS | Secrétaire général du ministère du Conseil exécutif

Économiste de formation, il a gravi lentement les échelons de la fonction publique, depuis 30 ans, au ministère des Finances, au Conseil exécutif et au Conseil du trésor. Il était président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures quand François Legault l’a nommé à la tête de son ministère. À titre de secrétaire général du Conseil exécutif, M. Ouellet est le grand patron de tous les sous-ministres de l’appareil gouvernemental.

Michel Léveillé

Photo courtoisie

54 ANS | Secrétaire général associé à la communication gouvernementale

Son rôle au sein de la cellule de crise est lié à la diffusion des publicités et messages de santé publique. M. Léveillé a une dizaine d’années d’expérience aux communications à la Croix-Rouge du Québec, où il a traversé plusieurs situations de gestion de crise.

SANTÉ

Danielle McCann

Photo Stevens LeBlanc

67 ANS | Ministre de la Santé

​Mme McCann a une longue feuille de route de gestion dans le réseau de la santé, notamment comme présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Jonathan Valois

Photo courtoisie

49 ANS | Directeur du cabinet de la ministre de la Santé

Ex-député péquiste, il s’est joint au cabinet de Mme McCann il y a environ deux mois, après avoir dirigé celui du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Yvan Gendron

Photo courtoisie

60 ANS | Sous-ministre à la Santé

Ex-directeur général de l’hôpital Charles-Le Moyne, il était président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal au moment où il a été nommé sous-ministre à la Santé.

Horacio Arruda

Photo Simon Clark

59 ANS | Directeur national de la santé publique

C’est celui que vous voyez à la télévision tous les jours. Médecin, M. Arruda est spécialisé en santé communautaire et médecine préventive. Il est patron de la santé publique au Québec depuis 2012.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Par téléphone)

Geneviève Guilbault

Photo Stevens LeBlanc

37 ANS | Vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Ex-porte-parole du Bureau du coroner, notamment durant la gestion de crise qui a suivi la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic. Elle a aussi été attachée de presse de l’ex-ministre de la Sécurité publique et de la Justice Jacques Dupuis.

Cédric Lavoie

Photo courtoisie

42 ANS | Directeur du cabinet de la ministre de la Santé

Cédric Lavoie a été conseiller politique de l’aile parlementaire caquiste. D’abord conseiller spécial au cabinet de Mme Guilbault, il a été promu directeur de cabinet l’été dernier.

Brigitte Pelletier

Photo courtoisie

56 ANS | Sous-ministre à la Sécurité publique

Mme Pelletier était sous-ministre du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale avant de passer à la Sécurité publique en janvier. Elle a également été directrice de cabinet du premier ministre Bernard Landry, en 2002-2003.