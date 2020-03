Des visières de protection fabriquées à Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine vient en renfort à ceux et celles qui dépistent la COVID-19 chez les enfants en fabriquant des visières de protection qui serviront notamment à protéger les médecins qui travaillent au front en cette période de crise de la COVID-19.

Au sous-sol du centre de réadaptation Marie Enfant, une constituante du CHU Sainte-Justine, une équipe de 45 personnes s'active à fabriquer des visières de protection pour les médecins en charge de dépister des personnes potentiellement infectées à la COVID-19.

La directrice générale du CHU Sainte-Justine, Caroline Barbir, a demandé de construire entre 1600 et 1700 visières de protection par jour.

Bien qu’une imprimante 3D aurait pu faire le travail plus rapidement, les visières sont assemblées à la main pour une question de rapidité et pour leur faible coût. On évalue le coût individuel d'une visière à 0,50 $.

Le département du centre de réadaptation où sont construits en temps normal des orthèses et des prothèses a été transformé au cours des derniers jours pour faciliter le travail des employés qui assurent l’assemblage des visières.