La STM accusée de ne pas respecter les règles

Les employés de la Société de transport de Montréal (STM) accusent leur employeur d’être négligent face à la pandémie.

Selon le Syndicat du transport de Montréal, la STM profite de la forte baisse d’achalandage dans les autobus et les métros pour envoyer travailler son personnel sur l’entretien du réseau.

Or, cette tâche n’est pas considérée comme un service essentiel, et ces employés devraient plutôt être renvoyés à la maison, clame le syndicat.

«En demandant à des dizaines d'employé-es non essentiels de se déplacer au travail, la STM augmente les risques de contamination et met à risque la sécurité des travailleuses et des travailleurs de la STM», a décrié par communiqué Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), dont est membre le Syndicat du transport de Montréal.

Les employés redirigés vers l’entretien pourraient toujours plaider leur droit de refus devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), mais cela aurait pour conséquence d’engorger le système en ce temps de crise de la COVID-19. Pour le syndicat des travailleurs de la STM, il est donc souhaitable que la société de transport mette immédiatement fin à cette pratique de travail.

Les syndiqués de la STM trouvent par ailleurs insuffisantes les mesures de nettoyage mises en place dans les autobus et les métros dans les derniers jours. Ils se plaignent également qu’aucune mesure d’hygiène n’a été ajoutée dans les cafétérias et les vestiaires de la STM.