L'armée prête à intervenir? Les Canadiens seraient d’accord

Les militaires canadiens pourraient-ils bientôt avoir un rôle important à jouer dans la crise de la COVID-19? Il semblerait que les citoyens seraient d’accord avec cette idée.

Dans un récent sondage réalisé par l’Institut de la Conférence des associations de la défense et la firme Ipsos Canada, il était révélé, notamment, que neuf Canadiens sur dix approuveraient une intervention de l’armée dans le contexte actuel.

«Les deux tiers d’entre eux étaient d’avis que l’armée pouvait contribuer à la livraison de fournitures médicales, ou, si absolument nécessaire, à assurer la sécurité des Canadiens en venant en aide au maintien de l’ordre public», a indiqué le directeur général de l’Institut, Youri Cormier, en entrevue à TVA Nouvelles samedi.

«La majorité d’entre eux soutenaient un rôle continu à la base de Trenton, en Ontario, où on accueille les voyageurs canadiens qui sont potentiellement infectés, alors qu’il y a une quarantaine sur place», a ajouté M. Cormier.

Au total, 2000 Canadiens de plus de 18 ans ont pris part à ce sondage, réalisé dans le cadre d’un projet de recherche plus global sur la population et sa perception de l'armée dans les médias, dont le rapport complet sera émis le mois prochain.

L’armée se prépare

Dans une lettre envoyée aux militaires canadiens vendredi, le général Jonathan Vance a affirmé que la lutte à la propagation de la COVID-19 était maintenant la préoccupation première de l'armée.

«Aujourd'hui, notre mission, en plus d'assurer la défense nationale du Canada, est de protéger notre santé et celle de la population canadienne», avait indiqué le général dans une missive qui a aussi été publié sur les médias sociaux.

On évalue présentement qui pourrait être appelé à intervenir, indiquant au passage qu’il y a des unités aériennes, terrestres et maritimes, notamment, qui seraient invitées à s’impliquer.

Leur rôle principal serait de soutenir les différents paliers de gouvernement au pays dans la lutte pour éradiquer le coronavirus. L’armée se prépare à apporter un soutien logistique afin de protéger la population et les communautés les plus vulnérables.