On répond à vos questions sur la COVID-19

Ce samedi, le docteur Christian Fortin s’est prêté à l’exercice. Voici ses réponses à vos questions :

Question # 1 | Ma fille de 10 ans et demi est asthmatique. J'ai appris que la cortisone pouvait avoir un effet négatif en cas d'infection à la COVID-19. Est-il déconseillé d'utiliser ses pompes en ce moment? (Louisia)

Réponse | «Présentement, une personne qui est asthmatique doit continuer ses traitements. On a parlé beaucoup de médication, d'anti-inflammatoires, mais pour ce qui est de la cortisone, pour ce qui est des pompes, il faut les continuer parce que c'est important, justement, que la personne ne développe pas de problème d'asthme, présentement, parce que ça pourrait la mettre plus vulnérable pour une infection virale, peu importe laquelle. Alors c'est important de continuer les traitements.»

Question #2 | Est-ce dangereux de commander en ligne différents articles sur Amazon ou Ebay et que ces articles soient contaminés lorsqu’ils arrivent à la maison? (Anne Groulx)

Réponse | «On sait que le virus peut vivre un certain temps sur les surfaces, mais entre le moment où le virus quitte l’entrepôt et que le colis arrive à la maison... il faut prendre des mesures normales, surtout présentement, il faut en prendre un peu plus, mais normalement, le virus n’a pas survécu, alors c’est quand même sécuritaire d’utiliser, justement, le service en ligne.»

Il n’est pas exclu de prendre le colis avec des gants, disons, et de le laisser à un endroit pendant trois jours avant de l’ouvrir, afin de se donner le maximum de chances d’éviter une contamination.

Question #3 | Je dois déménager dans environ une semaine. Quelles sont les précautions à prendre? (Louise St-Hilaire)

Réponse | «Si possible, il faudrait remettre ça. Si c’est impossible de le remettre, il faut appliquer toutes les mesures mais présentement, avec l’intensification des mesures de précaution, d’isolement et tout ça, c’est sûr que de côtoyer plusieurs personnes lors d’un déménagement, ce n’est pas une bonne idée. Reportez, si possible».

Question #4 | Je me demandais si c’était possible de nous réunir autour d’un feu extérieur en conservant tous au moins deux mètres de distance les uns des autres? (Keliane Blackburn)

Réponse | «Si ce sont des personnes qui vivent dans la même maisonnée, pas de problème, si on a un terrain assez grand et qu’on peut se faire un feu, c’est correct, mais on ne fait pas venir nos amis pour faire un feu.»

Question #5 | J’aimerais savoir comment le coronavirus affecte l’hémisphère Sud? Pourquoi il y a si peu de cas en Afrique et en Océanie? (Oscar Leal)

Réponse | «Le virus circule autour de la planète en fonction de l’intensité des transports. C’est sûr que les pays les plus industrialisés sont les plus contaminés, si on peut dire, par le virus, par contre il ne faut pas oublier que dans certains de ces pays-là, les moyens de diagnostic sont très limités, donc on va plutôt compter les décès dans les semaines à venir que les cas positifs.»