Opération «snowbirds» à la frontière

Québec prend les grands moyens pour que les «snowbirds» qui rentrent à la maison suivent les consignes.

Samedi, environ 400 «snowbirds» ont été interpellés aux trois postes de contrôle en Montérégie et en Estrie.

Tous ceux qui passent la frontière terrestre doivent répondre à certaines questions sur leur santé.

«Avez-vous de la toux, madame? Avez-vous de la difficulté à respirer?» sont des questions des agents de la Sûreté du Québec maintes fois entendues.

Enfin, on prend leur coordonnées. De cette façon, la Sûreté du Québec sait qui et à quelle date les individus sont revenus au pays.

Ce samedi, trois sites d'interception ont été déployés : un à Stanstead en Estrie, l'autre à Saint-Armand, et à Saint-Bernard-de-Lacolle. À peu près tous les véhicules sont arrêtés, à l'exception des camions.

Interrogés par TVA Nouvelles, plusieurs «snowbirds» semblaient déjà avoir prévu le coup.

«Je me branche à ma maison. Ma femme reste est à la maison présentement. Tout est préparé pour que si j'ai de quoi, bien, je peux aller au sous-sol, puis j'ai aucun contact avec elle», affirme un homme rencontré.

Un autre homme, de retour avec sa conjointe, assure que tous les préparatifs sont fin prêts pour leur quarantaine à venir.

«J'ai déjà deux gars qui sont à la maison. Hier, on a communiqué avec eux autres; ils ont fait l'épicerie. Puis on tombe en quarantaine», explique-t-il.

L’animateur Pierre Marcotte, qui a été rencontré par TVA Nouvelles lors de son entrée au Canada, a notamment témoigné du comportement de certains Américains.

«Les gens sont totalement inconscients. Ils se parlent proche, proche, proche, nez à nez et tout. Ça, j'ai eu de la difficulté à comprendre ça. Notre gouvernement prend ça beaucoup plus au sérieux, et c'est très bien, je pense», a-t-il souligné.